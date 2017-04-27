جمال لـ«السيسي»: إعادة فتح المكتبات في يد أمن الدولة وليس القضاء

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علّق المحامي جمال عيد، على رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على السؤال الذي طرحه بشأن «إغلاق بعض مكتبات افتتحه في عدد من المناطق الشعبية، من قِبل أمن الدولة، لمجرد الانتقام»؛ ومطالبة الرئيس له، خلال مؤتمر الشباب، الذي يُعقد في محافظة الإسماعيلية، باللجوء للقضاء، قائلًا: «رد الرئيس مليان مشاكل».

وأضاف عيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «القضية ليست في يد القضاء حيث أن ضباط أمن الدولة هم من قاموا بإغلاق المكتبات عنوة وبلطجة، حيث أنه محامي وفي حالة أنه كان يمكن حل تلك المشكلة بالقضاء ما لجأ إلى رئيس الجمهورية».

تابع: «اللي حصل من أمن الدولة دي بلطجة، والقرار ليس في القضاء بل في يد أمن الدولة، جهاز أمن دولة هو من أغلق المكتبات، مفيش قرار قضائي، أمن الدولة يمارس بلطجة وتقفل المكتبات في بعض المناطق العشوائية».