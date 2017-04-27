فيديو| الإبراشي: البرلمان عدو السيسي الأكبر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأربعاء، إن مجلس النواب يُثير الانقسامات داخل المجتمع، لافتًا إلى أن البرلمان يُحدث صدامًا مع القضاء، بعد تمرير قانون السلطة القضائية، ومع الأزهر، حيث يتم إعداد مشروع قانون يُتيح عزل شيخ الأزهر ومحاكمته.

أضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، عبر فضائية "دريم"، أن البرلمان يحاول أيضًا "طبخ" اتفاقية تيران وصنافير وتمريرها، موضحًا أنه في هذه الحالة سيكون الصدام مع الشعب وليس مع مؤسسات بعينها.

استكمل: "مجلس النواب هو اللي عمل القيمة المضافة، وهو اللي سمح للحكومة باتخاذ الإجراءات الاقتصادية، ما أدى إلى توحش المعيشة.. أكاد أُجزم أن مجلس النواب هو أكبر عدو للرئيس السيسي الآن، بالمشاكل والأزمات التي يفتعلها".

أوضح: "أنه في الوقت الذي دعا فيه الرئيس السيسي للتماسك في مؤتمر الشباب، يمرر البرلمان قانون السلطة القضائية رغمًا عن القضاة، مع جعلهم يحتشدون لمواجهة المجلس، وأود أن أُشير أن المسمار الأول في نعش الإخوان كان الصدام مع القضاة".