أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية - حلقة الخميس 27-4-2017 -
تشريعية البرلمان تصدر قرارها النهائي بشأن رفع الحصانة عن مرتضي منصور -
بالصور || طالب بالثانوي يتمكن من بيع "شرابات" بمليون دولار في السنة -
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى -
«صحة البرلمان» توافق على 4 مشروعات قوانين بشأن الصيدلة -
بالصور.. فلاحو سوهاج يلجؤون إلى التكنولوجيا هربا من «عمال اليومية» -
قانون الهيئات القضائية.. من أين أتى وما مصيره؟ -
نشر القصة المأسوية الكاملة لسيدة تجردت من الرحمة وعذبت “ابنة شقيقتها” بأبشع أنواع التعذيب..وأخو الطفلة يختفي في رظروف غامضة -
أغرب حالة خلع || سيدة تطلب الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة .. تعفرف علي السبب -
بالفيديو || ضرب شاب بالرصاص وذبحه وإشعال النار في جسده في وضح النهار وأمام جميع الناس دون أن يتدخل أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| الإبراشي: البرلمان عدو السيسي الأكبر

Google+ Print
فيديو| الإبراشي: البرلمان عدو السيسي الأكبر فيديو| الإبراشي: البرلمان عدو السيسي الأكبر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأربعاء، إن مجلس النواب يُثير الانقسامات داخل المجتمع، لافتًا إلى أن البرلمان يُحدث صدامًا مع القضاء، بعد تمرير قانون السلطة القضائية، ومع الأزهر، حيث يتم إعداد مشروع قانون يُتيح عزل شيخ الأزهر ومحاكمته. 

أضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "العاشرة مساءً"، عبر فضائية "دريم"، أن البرلمان يحاول أيضًا "طبخ" اتفاقية تيران وصنافير وتمريرها، موضحًا أنه في هذه الحالة سيكون الصدام مع الشعب وليس مع مؤسسات بعينها.

استكمل: "مجلس النواب هو اللي عمل القيمة المضافة، وهو اللي سمح للحكومة باتخاذ الإجراءات الاقتصادية، ما أدى إلى توحش المعيشة.. أكاد أُجزم أن مجلس النواب هو أكبر عدو للرئيس الآن، بالمشاكل والأزمات التي يفتعلها".

أوضح: "أنه في الوقت الذي دعا فيه الرئيس السيسي للتماسك في مؤتمر الشباب، يمرر البرلمان قانون السلطة القضائية رغمًا عن القضاة، مع جعلهم يحتشدون لمواجهة المجلس، وأود أن أُشير أن المسمار الأول في نعش الإخوان كان الصدام مع القضاة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى

فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى

بالفيديو || ضرب شاب بالرصاص وذبحه وإشعال النار في جسده في وضح النهار وأمام جميع الناس دون أن يتدخل أحد

بالفيديو || ضرب شاب بالرصاص وذبحه وإشعال النار في جسده في وضح النهار وأمام جميع الناس دون أن يتدخل أحد

فيديو| بركات: سأترشح لانتخابات الأهلي إذا طلب «الخطيب»

فيديو| بركات: سأترشح لانتخابات الأهلي إذا طلب «الخطيب»

بالفيديو || الغيطي يهاجم أحمد موسى : مطبلاتي وعايز ينسب نفسه للنظام

بالفيديو || الغيطي يهاجم أحمد موسى : مطبلاتي وعايز ينسب نفسه للنظام