فيديو| جوزيه: حسام عاشور الأفضل في مصر وما يحدث معه ليس عدلا

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أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أنه طلب تصعيد حسام عاشور، من فريق الشباب بالنادي، فور مشاهدته في إحدى المباريات.

وأضاف «جوزيه»، خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «الكرة والجماهير» الذي يقدمه شادي محمد، على قناة «الأهلي»، أن عاشور لديه مميزات غير موجودة في جميع اللاعبين الذي يلعبون في نفس مركزه بمصر، مثل إجادته اللعب بقدميه اليمنى واليسرى، وتمرير الكرة من لمسة أو لمستين على الأكثر، معلقًا: «حسام عاشور يدير المباريات بسهولة وبشكل رائع».

وتابع، أن استبعاد لحسام عاشور من المنتخب الوطني، ليس عدلًا، فلا يوجد أفضل منه في مصر بمركز الوسط المدافع، ويجب أن يكون متواجدًا في صفوف الفراعنة باستمرار.