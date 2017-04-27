بالفيديو.. حسام البدري: أتمنى ضم خالد قمر للأهلي

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، أنه يبحث حاليًا عن مهاجم لضمه لفريقه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرًا إلى أن التعاقد مع لاعب أجنبي سيكون صعبًا لوجود 3 لاعبين صعب الاستغناء عن أحدهم.

وأضاف «البدري»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار»الذي يعرض على قناة oN sport، أن خالد قمر، مهاجم الزمالك المعار لنادي الاتحاد السكندري، من أكثر المهاجمين الذين ينالون إعجابه بالدوري الممتاز، متمنيًا ضمه للنادي الأحمر.

وتابع مدرب القلعة الحمراء، أن عرفة السيد، لاعب وادي دجلة، وعمرو مرعي، مهاجم إنبي، من اللاعبين الذين يتابعهم، لكن التعاقد معهم قد يكون صعبًا نظرًا لتمسك أنديتهما بهما.