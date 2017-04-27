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فيديو| جوزيه: أصريت على ضم أبو تريكة وبركات رغم تحذيرات حسن حمدي والخطيب

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فيديو| جوزيه: أصريت على ضم أبو تريكة وبركات رغم تحذيرات حسن حمدي والخطيب فيديو| جوزيه: أصريت على ضم أبو تريكة وبركات رغم تحذيرات حسن حمدي والخطيب

التحرير

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أكد البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أنه تعرض لضغوط وتحذيرات من لجنة الكرة، التي كأن يرأسها حسن حمدي، ومحمود الخطيب، قبل ضم محمد أبو تريكة، نجم الفريق السابق، بأنه «لاعب جيد لكن بطيء».

وتابع «جوزيه»، خلال لقائه بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «الكرة والجماهير» الذي يقدمه شادي محمد، على قناة «الأهلي»، أنه طلب من أحد أصدقائه إحضار فيديوهات لأبو تريكة، وهو ما رفضه اللاعب، قبل أن يؤكد له بأنه لن يفصح عن رأيه في حالة عدم اقتناعه به.

وأضاف، أنه بعد مشاهدة فيديوهات أبو تريكة، طلب منه الحضور إلى النادي الأهلي، وطلب المقابل الذي يريده.

وأوضح أنه نفس الحال حدث معه قبل ضم محمد بركات، بسبب معاناة اللاعب من مرض الغدد، مشيرًا إلى أنه طلب من لجنة الكرة حسم الأمر بعد إجراء الكشف الطبي عليه، معلقًا «أبو تريكة وبركات كانا يمثلان نصف الفريق».

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التحرير

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