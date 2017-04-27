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"معيط": مصر اقترضت 2 تريليون خلال 8 أعوام.. و2017 آخر سنوات العجاف -فيديو

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"معيط": مصر اقترضت 2 تريليون خلال 8 أعوام.. و2017 آخر سنوات العجاف -فيديو "معيط": مصر اقترضت 2 تريليون خلال 8 أعوام.. و2017 آخر سنوات العجاف -فيديو

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد معيط

كتبت– سحر عزام :

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن اقترضت 2 تريليون جنيه خلال الـ8 سنوات الماضية وذلك لتغطية الإنفاق العام الذي يفوق الإيرادات، مشيرًا إلى أن الاقتراض يضطر الدولة بعد ذلك لتخصيص جزء من مواردها لسداد الفوائد وأقساط الدين.

وأضاف معيط، في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "Ten" مساء الأربعاء، أن مصر ستقوم بتسديد 307 مليار جنيه هذا العام فقط كفوائد للديون، لافتًا إلى أن السنة المالية 2017 – 2018 لأول مرة لن يكون هناك عجز أولي وسوف يكون هناك فائض أولي يقدر بـ11 مليار جنيه.

وأوضح أن الفائض الأولي سيمكن الدولة من تسديد جزء من فوائد الديون وعدم الاضطرار للاستدانة، مشددًا على ضرورة زيادة المواد بدلا من الاقتراض منعا لتحميل الأجيال السابق عبء الديون.

وأكد نائب وزير المالية، أن العام المالي 2016 – 2017 كان عامًا صعبًا على المواطن والدولة، لافتًا إلى وجود مؤشرات إيجابية وأن العام الحالي سيكون آخر السنوات العجاف.

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