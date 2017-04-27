صورة وخبر: حمار وكلب في رحلة نزوح بالموصل

كتب - علاء المطيري:

تستمر الحرب ويستمر بحث المدنيين عن ملاذ آمن يفرون إليه، ويواصلون رحلة نزوح من الجانب الغربي بمدينة الموصل التي تخوض فيها القوات العراقية والميليشيات المتحالفة معها معارك لتحرير المدينة من المسلحين الذي يسيطرون عليها منذ عام 2014.

واستعادت قوات الحشد الشعبي العراقية، الأربعاء، مدينة "الحضر" الأثرية بعد معارك شرسة مع المسلحين.

ورافق معارك تحرير المدينة عملية نزوح، ورصد مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة رجل يركب حمارًا وخلفه كلب في رحلة نزوح لم تعد قاصرة على الإنسان في مدينة تحاصر أهلها النيران وتنشر فيها رائحة الموت في مكان.