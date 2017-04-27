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10 تصريحات × 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

 إعداد - علاء المطيري: 

قالت إيفانكا ، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن استقبال لاجئين سوريين مسألة تستحق البحث، وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية، واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قيام مقاتلات تركية بمهاجمة أهداف في شمال العراق، انتهاكاً للسيادة العراقية، وذكر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن روسيا اتخذت تدابير إضافية لتعزيز أمن قواتها في سوريا بعد الهجوم الصاروخي الأمريكي.

1- إيفانكا ترامب: مسألة استقبال لاجئين سوريين تستحق البحث

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إيفانكا ترامب في برلين في 25 أبريل 2017 (أ ف ب)

اعتبرت إيفانكا ترامب، مسألة استقبال لاجئين سوريين في الولايات المتحدة تستحق البحث، في موقف مغاير لموقف والدها الرئيس دونالد ترامب من تلك القضية.

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2-وزير الخارجية الإيطالي: الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الليبية

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وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو في روما 25 مارس 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، إن "الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية"، وإن بلاده ستواصل تحركاتها لصالح السلام في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا.

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3- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: القصف التركي انتهاك للسيادة العراقية

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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي - أرشيفية

اعتبر بهرام قاسمي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قيام مقاتلات تركية بمهاجمة أهداف في شمال العراق، انتهاكاً للسيادة الوطنية العراقية، وذلك ردًا على القصف التركي الأخير، الذي تعرضت له بعض المناطق المحيطة بمنطقة سنجار شمالي العراق.

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4- وزير خارجية الصين: ' ليست "الشرق الأوسط''

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وزير الخارجية الصيني وانج يي في برلين الأربعاء (أ ف ب)

طالب وزير الخارجية الصيني وانج يي بمنع أي حرب في شبه الجزيرة الكورية تحت أي ظرف، مضيفًا: "لن نسمح حتى بأن يكون احتمال هذه الحرب 1 في المئة لأن كوريا الشمالية ليست منطقة بالشرق الأوسط".

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5- وزير الخارجية الإيراني: لا تهتموا بتصريحات ترامب

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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 24 أغسطس 2016 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه لا يتعين أخد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على محمل الجد، خاصة عند الحديث عن التزام إيران بالاتفاق النووي مع القوى العظمى.

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6- بابا الفاتيكان: السلطة مثل تناول النبيذ على معدة خاوية

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بابا الفاتيكان فرنسيس الأول في الفاتيكان الأربعاء (أ ف ب)

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، في رسالة مصورة شارك بها في مؤتمر "تيد" للتكنولوجيا والترفيه والتصميم: "هناك قول مأثور في الأرجنتين :"السلطة مثل تناول النبيذ على معدة خاوية. تشعر بدوار وتصبح ثملا وتفقد توازنك، وسوف ينتهي بك الحال إلى أن تضر نفسك ومن حولك، إذا لم تربط السلطة بالتواضع والرقة".

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7-وزير خارجية : لا دور للأسد في مستقبل سوريا

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وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في الرياض في 12 فبراير 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة العربية السعودية لا تعتقد أن للرئيس السوري بشار الأسد أي دور في مستقبل سوريا، مضيفًا: "نأمل أن نستطيع بعد اجتماع أستانة تحقيق وقف إطلاق نار جاد يفتح المجال للمساعدات الإنسانية والعملية السياسية في جنيف".

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8- كاميرون منتقدًا ترامب: هل حان وقت العولمة؟

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رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في بانكوك الأربعاء (أ ف ب)

انتقد رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون السياسات الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متسائلاً "هل حان وقت العولمة ؟". وأضاف: "أكبر مشكلة تتعلق بحظر السفر الذي أقره ترامب هو أنه ليس صدامًا بين الحضارات".

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9- وزير الخارجية الفرنسي: الأسد قصف خان شيخون بغاز السارين 6 مرات

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وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت في إيطاليا في 10 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، إن الاستخبارات الفرنسية تأكدت من مسئولية النظام السوري عن هجوم خان شيخون الذي أسفر عن مقتل 87 شخصًا في الرابع من إبريل لماضي، مضيفًا: "فرنسا تأكدت من قصف السورية في خان شيخون 6 مرات".

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10- وزير الدفاع الروسي: روسيا تعزز أمن قواتها في سوريا بتدابير إضافية

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وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو في موسكو الأربعاء (أ ف ب)

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن روسيا اتخذت تدابير إضافية لتعزيز أمن قواتها في سوريا بعد الهجوم الصاروخي الأمريكي على قاعدة جوية هناك. وقال شويجو في مؤتمر أمني إقليمي في موسكو إن الهجوم الأمريكي على حليف روسيا شكل خطرا حقيقيا على القوات الروسية في سوريا. ولم يوضح التدابير التي اتخذتها روسيا.

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مصراوي Masrawy

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