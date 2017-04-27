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ريال مدريد يقهر لاكورونيا بسداسية في «الليجا»

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ريال مدريد يقهر لاكورونيا بسداسية في «الليجا» ريال مدريد يقهر لاكورونيا بسداسية في «الليجا»

التحرير

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حقق ريال مدريد، فوزًا كبيرًا، على نظيره ديبورتيفو لاكورونيا، بستة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي أُقيم بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب ريازور، لحساب الأسبوع الـ34 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف مدريد كل من الفارو موراتا، وخميس ورودريجيز هدفين، ولوكاس فاسكيز، وإيسكو، كاسميرو، في الدقائق الـ،87،77،66،44،14،1.

 فيما سجل هدفي لاكورونا كل من فلوران اندوني، وخوسي لويس، في الدقائق الـ84،35.

ورفع مدريد رصيده للنقطة 78 محتلًا المركز الثاني في الجدول، بفارق عدد الأهداف عن غريمة برشلونة، الذي يحتل المركز الأول بنفس عدد النقاط، بينما توقف رصيد لاكورونيا عند النقطة 31 في المركز الـ16.

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التحرير

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