لاتهامه بالفساد.. الرقابة الإدارية تضبط أستاذًا بـ"نوعية بورسعيد"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال مصدر مطلع ببورسعيد، اليوم الأربعاء، إن ضباط الرقابة الإدارية ضبطوا أستاذًا جامعي بكلية التربية النوعية بعد اتهامه في قضية شراء أجهزة وأدوات للكلية بأسعار مبالغ فيها.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"مصراوي"، إلى أن ضباط الرقابة الإدارية فحصوا المستندات المتعلقة بشراء أجهزة وأدوات لقسم التربية الموسيقية بالكلية عقب بلاغ تقدم لهم بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وأضاف المصدر أنه عقب فحص المستندات والتحري عن الواقعة، تمت مواجهة الدكتور "ط.غ"، المسئول عن شراء الأدوات بما أسفرت عنه التحريات، مؤكدًا التحفظ على المتهم وإحالته للعرض على النيابة العامة، صباح غدٍ الخميس.