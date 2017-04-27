أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية - حلقة الخميس 27-4-2017 -
تشريعية البرلمان تصدر قرارها النهائي بشأن رفع الحصانة عن مرتضي منصور -
بالصور || طالب بالثانوي يتمكن من بيع "شرابات" بمليون دولار في السنة -
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى -
«صحة البرلمان» توافق على 4 مشروعات قوانين بشأن الصيدلة -
بالصور.. فلاحو سوهاج يلجؤون إلى التكنولوجيا هربا من «عمال اليومية» -
قانون الهيئات القضائية.. من أين أتى وما مصيره؟ -
نشر القصة المأسوية الكاملة لسيدة تجردت من الرحمة وعذبت “ابنة شقيقتها” بأبشع أنواع التعذيب..وأخو الطفلة يختفي في رظروف غامضة -
أغرب حالة خلع || سيدة تطلب الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة .. تعفرف علي السبب -
بالفيديو || ضرب شاب بالرصاص وذبحه وإشعال النار في جسده في وضح النهار وأمام جميع الناس دون أن يتدخل أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لاتهامه بالفساد.. الرقابة الإدارية تضبط أستاذًا بـ"نوعية بورسعيد"

Google+ Print
لاتهامه بالفساد.. الرقابة الإدارية تضبط أستاذًا بـ"نوعية بورسعيد" لاتهامه بالفساد.. الرقابة الإدارية تضبط أستاذًا بـ"نوعية بورسعيد"

مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال مصدر مطلع ببورسعيد، اليوم الأربعاء، إن ضباط الرقابة الإدارية ضبطوا أستاذًا جامعي بكلية التربية النوعية بعد اتهامه في قضية شراء أجهزة وأدوات للكلية بأسعار مبالغ فيها.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"مصراوي"، إلى أن ضباط الرقابة الإدارية فحصوا المستندات المتعلقة بشراء أجهزة وأدوات لقسم التربية الموسيقية بالكلية عقب بلاغ تقدم لهم بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وأضاف المصدر أنه عقب فحص المستندات والتحري عن الواقعة، تمت مواجهة الدكتور "ط.غ"، المسئول عن شراء الأدوات بما أسفرت عنه التحريات، مؤكدًا التحفظ على المتهم وإحالته للعرض على النيابة العامة، صباح غدٍ الخميس.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

أبو عيطة يدعو لإلغاء احتفالية عيد العمال: "منظرة وملوش لازمة"

أبو عيطة يدعو لإلغاء احتفالية عيد العمال: "منظرة وملوش لازمة"

لندن: الشرطة تعتقل شخصًا قرب البرلمان وتغلق الشوارع المحيطة بمقر الحكومة

لندن: الشرطة تعتقل شخصًا قرب البرلمان وتغلق الشوارع المحيطة بمقر الحكومة

"مصراوي" داخل قسم شرطة كرداسة بعد ٤ سنوات علي المذبحة

"مصراوي" داخل قسم شرطة كرداسة بعد ٤ سنوات علي المذبحة