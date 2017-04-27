أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية - حلقة الخميس 27-4-2017 -
تشريعية البرلمان تصدر قرارها النهائي بشأن رفع الحصانة عن مرتضي منصور -
بالصور || طالب بالثانوي يتمكن من بيع "شرابات" بمليون دولار في السنة -
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى -
«صحة البرلمان» توافق على 4 مشروعات قوانين بشأن الصيدلة -
بالصور.. فلاحو سوهاج يلجؤون إلى التكنولوجيا هربا من «عمال اليومية» -
قانون الهيئات القضائية.. من أين أتى وما مصيره؟ -
نشر القصة المأسوية الكاملة لسيدة تجردت من الرحمة وعذبت “ابنة شقيقتها” بأبشع أنواع التعذيب..وأخو الطفلة يختفي في رظروف غامضة -
أغرب حالة خلع || سيدة تطلب الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة .. تعفرف علي السبب -
بالفيديو || ضرب شاب بالرصاص وذبحه وإشعال النار في جسده في وضح النهار وأمام جميع الناس دون أن يتدخل أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

رئيس الصومال يدعو أردوغان لزيارة بلاده في أقرب وقت ممكن

Google+ Print
رئيس الصومال يدعو أردوغان لزيارة بلاده في أقرب وقت ممكن رئيس الصومال يدعو أردوغان لزيارة بلاده في أقرب وقت ممكن

مصراوي Masrawy

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أنقرة - (د ب أ):

وجه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو دعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة الصومال في أقرب وقت ممكن، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية اليوم الاربعاء.

ولم تذكر الأناضول مزيدا من التفاصيل عن قبول أردوغان الدعوة لزيارة الصومال أو التوقيت الزمني.

وأعلن أردوغان أن بلاده سترسل 15 ألف طن من المساعدات الغذائية، والطبية، كمرحلة أولى إلى المحتاجين في الصومال في شهر رمضان، الذي يحل نهاية الشهر المقبل.

ووقّع "لطفي ألوان"، وزير التنمية التركي، و"يوسف جراد عمر"، وزير الخارجية الصومالي، على اتفاقية التعاون الإنمائي، واتفاقية تتعلق بإنشاء مراكز ثقافية ، في البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، وصل فرماجو، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أردوغان، تستغرق 3 أيام.

يذكر أن زيارة الرئيس الصومالي إلى تركيا تعد أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في فبراير الماضي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

أبو عيطة يدعو لإلغاء احتفالية عيد العمال: "منظرة وملوش لازمة"

أبو عيطة يدعو لإلغاء احتفالية عيد العمال: "منظرة وملوش لازمة"

لندن: الشرطة تعتقل شخصًا قرب البرلمان وتغلق الشوارع المحيطة بمقر الحكومة

لندن: الشرطة تعتقل شخصًا قرب البرلمان وتغلق الشوارع المحيطة بمقر الحكومة

"مصراوي" داخل قسم شرطة كرداسة بعد ٤ سنوات علي المذبحة

"مصراوي" داخل قسم شرطة كرداسة بعد ٤ سنوات علي المذبحة