رئيس الصومال يدعو أردوغان لزيارة بلاده في أقرب وقت ممكن

أنقرة - (د ب أ):

وجه الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو دعوة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة الصومال في أقرب وقت ممكن، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية اليوم الاربعاء.

ولم تذكر الأناضول مزيدا من التفاصيل عن قبول أردوغان الدعوة لزيارة الصومال أو التوقيت الزمني.

وأعلن أردوغان أن بلاده سترسل 15 ألف طن من المساعدات الغذائية، والطبية، كمرحلة أولى إلى المحتاجين في الصومال في شهر رمضان، الذي يحل نهاية الشهر المقبل.

ووقّع "لطفي ألوان"، وزير التنمية التركي، و"يوسف جراد عمر"، وزير الخارجية الصومالي، على اتفاقية التعاون الإنمائي، واتفاقية تتعلق بإنشاء مراكز ثقافية ، في البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، وصل فرماجو، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من أردوغان، تستغرق 3 أيام.

يذكر أن زيارة الرئيس الصومالي إلى تركيا تعد أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في فبراير الماضي.