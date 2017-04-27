العرب اليوم: إحباط محاولة تفجير بالسعودية وتونس تناقض المصالحة الاقتصادية

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

ما بين محاولة تفجير محطة منتجات بترولية في السعودية، واستمرار عملية عسكرية بمحافظة صلاح الدين في العراق، إضافة إلى ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف التركي في شمال شرق سوريا، أحداث سريعة ومتلاحقة مرت على المنطقة العربية خلال 24 ساعة نرصد لكم أبرزها.

1- عملية عسكرية عراقية بمناطق شرقي سامراء

عنصر من القوات العراقيةفى المدينة القديمة بالموصل اليوم الأربعاء(أ ف ب)

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين مقتل 21 عنصرا من تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" في عملية عسكرية بمناطق شرقي سامراء.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

2- إحباط محاولة تفجير محطة منتجات بترولية فى السعودية

علم المملكة العربية السعودية فى الرياض-أرشيفية(أ ف ب)

أفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بإحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية بجازان.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

3- ارتفاع حصيلة القصف التركي على سوريا

غارات تركية على تنظيم داعش فى مدينة الباب-أرشيفية(أ ف ب)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء القصف التركي على مقر لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا إلى 28 شخصا من المقاتلين والعاملين في مركز إعلامي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

4- مباحثات سعودية أمريكية تركز على مكافحة داعش

ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان فى الرياض يوم 19 إبريل2017(أ ف ب)

بحث ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكجورك، الذي يزور المملكة حاليا، الجهود المبذولة لاستقرار المنطقة ومنها القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

5- برلمان تونس يناقش قانون المصالحة الاقتصادية

اجتماع البرلمان التونسى فى تونس اليوم الأربعاء(أ ف ب)

يبدأ برلمان تونس مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المثيل للجدل في خطوة قد تمهد لإيقاف الملاحقة القضائية للمئات من رجال الأعمال المتورطين في فساد مالي خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا