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البرلمان المغربي يوافق على الحكومة الجديدة

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البرلمان المغربي يوافق على الحكومة الجديدة البرلمان المغربي يوافق على الحكومة الجديدة

مصراوي Masrawy

البرلمان المغربي

الرباط - (د ب أ):

حصلت المغربية مساء اليوم الأربعاء على ثقة البرلمان بتصويت الأغلبية على برنامجها الحكومي.

وصوت لصالح البرنامج الحكومي، الذي قدمه رئيس الوزراء، سعد الدين العثماني، 208 نواب بالبرلمان، فيما رفضه 91 برلمانيا، وامتنع 40 نائبا عن التصويت.

ويقضي الفصل 88 من الدستور المغربي والمادة 176 من النظام الداخلي للبرلمان، بأن التصويت بالأغلبية لصالح البرنامج الحكومي يعني قانونيا تنصيب الحكومة واكتسابها الشرعية البرلمانية.

يذكر أن العثماني شكل حكومته من ستة أحزاب هي: العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية.

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مصراوي Masrawy

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