بالصور- أمين مجلس الكنائس العالمي يشيد بتجربة مرصد الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف

كتب- محمود مصطفى:

أعرب أولاف فيكس، أمين عام لمجلس الكنائس العالمي، والوفد المرافق له، عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها مرصد الأزهر باللغات الأجنبية في تعقب الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي والرد عليها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب ، مشيدًا خلال تفقده لوحدات المرصد بآليات العمل داخله.

وحرص أمين عام مجلس الكنائس العالمي على الاطلاع على إصدارات المرصد الشهرية والنصف سنوية والسنوية التي أصدرها خلال الفترة السابقة وما بذله من جهود في هذا الإطار، مثنيًا على تلك الإصدارات وما تتضمنه من تقارير في مواجهة الفكر المتطرف حول العالم، حسبما أفاد المرصد في بيان صحفي.

من جانبه، قال الدكتور يوسف عامر، المشرف العام على مركز الأزهر للرصد والفتوى الإلكترونية، إن زيارة أمين عام مجلس الكنائس العالمي، تأتي للاهتمام بما يقدمه من إسهامات وما يبذله من جهود في مكافحة الإرهاب والتطرف عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي.