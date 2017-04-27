فريدة الشوباشي للسيسي: «القلوب شاورت عليك.. هتمشي وتسيبنا لمين؟»

التحرير

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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، اليوم الأربعاء، إنها منذ اللحظة الأولى أيقنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع رأسه على كفيه من أجل مصر في 30 يونيو 2013، مستكملةً: «نزل المعركة يا قاتل يا مقتول، واستمد قوته من وقوف الشعب المصري بجواره».

أضافت الشوباشي، خلال حوارها ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، أنه «قبل 30 يونيو ما كان الكثيرون يعرفون الرئيس، لكن القلوب شاورت عليه ووثقت فيه، القلب المصري حبه».

أكدت أن «السيسي ورث بيت خربان، ومن غير المنطقي أن نقول له تاني يوم (فين القصر يا سيسي؟)».

وحول تعهد الرئيس بالرحيل إذا كان الشعب لا يريده، قالت: «هتمشي وتسيبنا لمين؟».