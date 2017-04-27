أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية - حلقة الخميس 27-4-2017 -
تشريعية البرلمان تصدر قرارها النهائي بشأن رفع الحصانة عن مرتضي منصور -
بالصور || طالب بالثانوي يتمكن من بيع "شرابات" بمليون دولار في السنة -
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى -
«صحة البرلمان» توافق على 4 مشروعات قوانين بشأن الصيدلة -
بالصور.. فلاحو سوهاج يلجؤون إلى التكنولوجيا هربا من «عمال اليومية» -
قانون الهيئات القضائية.. من أين أتى وما مصيره؟ -
نشر القصة المأسوية الكاملة لسيدة تجردت من الرحمة وعذبت “ابنة شقيقتها” بأبشع أنواع التعذيب..وأخو الطفلة يختفي في رظروف غامضة -
أغرب حالة خلع || سيدة تطلب الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة .. تعفرف علي السبب -
بالفيديو || ضرب شاب بالرصاص وذبحه وإشعال النار في جسده في وضح النهار وأمام جميع الناس دون أن يتدخل أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فريدة الشوباشي للسيسي: «القلوب شاورت عليك.. هتمشي وتسيبنا لمين؟»

Google+ Print
فريدة الشوباشي للسيسي: «القلوب شاورت عليك.. هتمشي وتسيبنا لمين؟» فريدة الشوباشي للسيسي: «القلوب شاورت عليك.. هتمشي وتسيبنا لمين؟»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، اليوم الأربعاء، إنها منذ اللحظة الأولى أيقنت أن الرئيس عبد الفتاح ، وضع رأسه على كفيه من أجل في 30 يونيو 2013، مستكملةً: «نزل المعركة يا قاتل يا مقتول، واستمد قوته من وقوف الشعب المصري بجواره».

أضافت الشوباشي، خلال حوارها ببرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، أنه «قبل 30 يونيو ما كان الكثيرون يعرفون الرئيس، لكن القلوب شاورت عليه ووثقت فيه، القلب المصري حبه».

أكدت أن «السيسي ورث بيت خربان، ومن غير المنطقي أن نقول له تاني يوم (فين القصر يا سيسي؟)».

وحول تعهد الرئيس بالرحيل إذا كان الشعب لا يريده، قالت: «هتمشي وتسيبنا لمين؟».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى

فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى

100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

بالفيديو || السيسي عن «تيران وصنافير» : «إحنا لسه راجعين»

بالفيديو || السيسي عن «تيران وصنافير» : «إحنا لسه راجعين»

"مصراوي" داخل قسم شرطة كرداسة بعد ٤ سنوات علي المذبحة

"مصراوي" داخل قسم شرطة كرداسة بعد ٤ سنوات علي المذبحة