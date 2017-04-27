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فيديو| أديب: «مش إنتوا اللي اختارتوا السيسي.. غضبانين ليه؟»

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فيديو| أديب: «مش إنتوا اللي اختارتوا السيسي.. غضبانين ليه؟» فيديو| أديب: «مش إنتوا اللي اختارتوا السيسي.. غضبانين ليه؟»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، اليوم الأربعاء، إن البلاد تنفق أكثر من إمكاناتها بكثير، مشدّدًا على أن الرئيس عبد الفتاح ، فكر في أوقات سابقة أن يُتم فترته الأولى فقط دون الترشح في انتخابات الرئاسة 2018، مستكملًا: «كان هدفه يوقف البلد على رجلها وبس».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «إحنا معندناش دستور زي بتاع تركيا بيقول 10 سنين للرئيس، الراجل هيخلص السنة الجاية وقدامه 4 سنين كمان، فبدل ما تقعدوا تدعوا عليه، يا ريت القوى الوطنية ترشحلنا مرشح في الانتخابات، ويا ريت يبقى 2..3 مش مرشح واحد».

تابع: «الشعب ده غريب جدًا.. يختار ويزعل، مش الراجل ده أنتوا اللي مختارينه؟ طيب غضبانين ليه؟»، مستطردًا بسخرية: «أنا قولتلكم من زمان إن اللي هيودي البلد في داهية مدام سميحة اللي في الدور التالت، لأن الرئيس مش قادر عليها».

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التحرير

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