فيديو| أديب: «مش إنتوا اللي اختارتوا السيسي.. غضبانين ليه؟»

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قال الإعلامي عمرو أديب، اليوم الأربعاء، إن البلاد تنفق أكثر من إمكاناتها بكثير، مشدّدًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فكر في أوقات سابقة أن يُتم فترته الأولى فقط دون الترشح في انتخابات الرئاسة 2018، مستكملًا: «كان هدفه يوقف البلد على رجلها وبس».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «إحنا معندناش دستور زي بتاع تركيا بيقول 10 سنين للرئيس، الراجل هيخلص السنة الجاية وقدامه 4 سنين كمان، فبدل ما تقعدوا تدعوا عليه، يا ريت القوى الوطنية ترشحلنا مرشح في الانتخابات، ويا ريت يبقى 2..3 مش مرشح واحد».

تابع: «الشعب ده غريب جدًا.. يختار ويزعل، مش الراجل ده أنتوا اللي مختارينه؟ طيب غضبانين ليه؟»، مستطردًا بسخرية: «أنا قولتلكم من زمان إن اللي هيودي البلد في داهية مدام سميحة اللي في الدور التالت، لأن الرئيس مش قادر عليها».