أخبار عاجلة

8 الصبح - حلقة عن فعاليات مؤتمر الشباب بالإسماعيلية - حلقة الخميس 27-4-2017 -
تشريعية البرلمان تصدر قرارها النهائي بشأن رفع الحصانة عن مرتضي منصور -
بالصور || طالب بالثانوي يتمكن من بيع "شرابات" بمليون دولار في السنة -
فيديو| السيسي: لا أريد مؤسسة «تتغول» على أخرى -
«صحة البرلمان» توافق على 4 مشروعات قوانين بشأن الصيدلة -
بالصور.. فلاحو سوهاج يلجؤون إلى التكنولوجيا هربا من «عمال اليومية» -
قانون الهيئات القضائية.. من أين أتى وما مصيره؟ -
نشر القصة المأسوية الكاملة لسيدة تجردت من الرحمة وعذبت “ابنة شقيقتها” بأبشع أنواع التعذيب..وأخو الطفلة يختفي في رظروف غامضة -
أغرب حالة خلع || سيدة تطلب الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة .. تعفرف علي السبب -
بالفيديو || ضرب شاب بالرصاص وذبحه وإشعال النار في جسده في وضح النهار وأمام جميع الناس دون أن يتدخل أحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إسلام بحيري: انتقادي للأزهر نابع من حبي له

Google+ Print
إسلام بحيري: انتقادي للأزهر نابع من حبي له إسلام بحيري: انتقادي للأزهر نابع من حبي له

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الباحث في التاريخ الإسلامي، إسلام بحيري، إنّ انتقاد السياسات التعليمية في الأزهر الشريف، والقائمين عليه، لا يَعني الهُجوم على تلك المؤسسة العَريقة، مضيفًا أن انتقاده لهذه المؤسسة جاء نابعًا من حبه لمصر وللأزهر.

وأضاف بحيري، خلال لقائه ببرنامج "ساعة من "، المذاع على شاشة "الغد" ، مع الإعلامي مُحمد المغربي، "الأزهر قامة عظيمة وسُلطة روحية كبيرة في العالم ومن قوة مِصرَ الناعمة، وعليه أنْ يتصدى للّحظة الكاشفة التي نَعيشها حينما نقتل باسم الدين من جانب تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع بحيري أنّ مواجهة الإرهاب لا يَعني التنظيمات الإرهابية وإنما مُواجهة الفكرة نفسها، لافتًا إلى أنّ العمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض الأفراد، ليست عملاً مخابراتيًا وليستْ نتاج الفقر، لأنّ معظم العاملين على الأرض في داعش يَعيشون حياة مُرفهة، إضافة إلى أن الأمر ليس له علاقة بمستوى التعليم.

وأكمل: "التفجيرات التي شهدتها مصر تسبب فيها أشخاص من ذوي التعليم الجامعي العالي، كما أنّها ليس لها علاقة بالظلم أو القهر، لأن هناك دولاً غير عربية تعاني الكثير من الظروف الصعبة، إلا أنها لم تصنع دواعش".

وأوضح بحيري أن الأسباب التي قد تدفع الشخص لِتفجير نفسِه  "دينية بحتة"، متسائلاً: "هل الدين أمر بذلك.. الإجابة لا.. وهو الفارق أن الدين ليس له علاقة بتفسيره البشري.. لذلك يجب نَقد هؤلاء البشر الأوائل، وتنقيح كتب التراث لأنهم هم من وضعوا التفسيرات والمصطلحات لكي يأتي شاب يُؤمن بأن العالم أجمع كافر، ويجب قتاله".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

100 يوم ترامب: محاولات لإعادة "دفء" العلاقات المصرية الأمريكية

"مصراوي" داخل قسم شرطة كرداسة بعد ٤ سنوات علي المذبحة

"مصراوي" داخل قسم شرطة كرداسة بعد ٤ سنوات علي المذبحة

"مصراوي" يكشف أذرع الرقابة الإدارية التي يثق فيها السيسي: "ضابط في كل وزارة"

"مصراوي" يكشف أذرع الرقابة الإدارية التي يثق فيها السيسي: "ضابط في كل وزارة"

انتهاء تدريبات «تحية النسر» البحرية المشتركة بين مصر وأمريكا

انتهاء تدريبات «تحية النسر» البحرية المشتركة بين مصر وأمريكا