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فيديو| جوزيه: «كنت بقول لأبو تريكة إنت ولا حاجة».. واعتزلت لهذا السبب

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فيديو| جوزيه: «كنت بقول لأبو تريكة إنت ولا حاجة».. واعتزلت لهذا السبب فيديو| جوزيه: «كنت بقول لأبو تريكة إنت ولا حاجة».. واعتزلت لهذا السبب

التحرير

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قال البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، إن قرار اعتزاله التدريب كان صعبًا للغاية، موضحًا أنه جاء بسبب تقدمه في العمر، ورغبته في قضاء أكبر وقت مع عائلته.

وتابع «جوزيه»، خلال لقاءه بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «الكرة والجماهير» الذي يقدمه شادي محمد على قناة «الأهلي»، أنه عندما بدء عمله في القلعة الحمراء، كان لديه رغبة كبيرة في إسعاد الجماهير، خاصة الفقراء والبسطاء منهم، الذين لا يجدون متنفس للحياة سوى النادي الأهلي.

وأضاف، أن جميع جماهير الأندية المصرية يتعاملون معه بود وحب، مؤكدًا أنه فخور للغاية لما يلقاه من ترحاب منهم.

وكشف الساحر البرتغالي، أنه يحب تقديم كرة جميلة إلى جانب الفوز في المباريات، مشيرًا إلى أنه كان أحيانًا يقول لأبو تريكة وبركات «إنتوا ولا حاجة بين شوطي أي مباراة يقدمون خلال مستوى أقل، وهو ما يتسبب في تحول أداءهما في الشوط الثاني، ونحتفل جميعًا عقب المباراة».

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التحرير

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