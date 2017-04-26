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إحالة أوراق 4 متهمين في "انفجار قنبلة موقف دمنهور" للمفتي

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إحالة أوراق 4 متهمين في "انفجار قنبلة موقف دمنهور" للمفتي إحالة أوراق 4 متهمين في "انفجار قنبلة موقف دمنهور" للمفتي

مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية

البحيرة – أحمد نصرة:

قررت الدائرة 11 بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق 4 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة لمفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه فى إعدامهم لتورطهم في التخطيط لزرع قنبلة بموقف دمنهور.

وصدر القرار على المتهمين بينهم 3 حضوريًا وهم "خ.م.ح" و"ر.ا.ش" و"ن.س.ش" ومتهم هارب وهو "ح.ك"، وأجلت المحكمة النطق بالحكم لباقى المتهمين إلى جلسة 24 يوليو المقبل.

كان أهالى مدينة دمنهور، استيقظوا على صوت انفجار ضخم بجوار موقف دمنهور، يوم 27 يونيو من عام 2015، وتبين أن هناك انفجار لقنبلة في شخصين كانا يحملانها، ويستقلان دراجة نارية بجوار موقف دمنهور، تمهيدًا لزرعها داخل الموقف.

وكشفت التحريات أن وراء الواقعة مجموعة تنتمى إلى جماعة الإخوان، وألقت قوات الأمن القبض على عدد من المشاركين والمخططين لارتكاب الحادث وقررت نيابة دمنهور إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات.

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مصراوي Masrawy

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