بالصور.. محافظ سوهاج يعلن تسليم 25 عربة "تيك أواي" ذكية للشباب

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، إجراء القرعة العلنية لتسليم 25 عربة ذكية لشباب المحافظة، ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة؛ للحصول على العربة.

وقال "عبد المنعم" في تصريحات صحفية، إنه تقدم للوحدات المحلية لحيي شرق وغرب 50 شابًا للحصول على عربات "التيك أوي" التي توفرها المحافظة، بالتنسيق مع حيي شرق وغرب مدينة سوهاج وجمعيات المجتمع المدني.

وأوضح "عبد المنعم" أن العربات الذكية تعد بديلًا حضاريًا لفكرة الباعة الجائلين، وتستخدم في تقديم المشروبات والوجبات السريعة، ومجهزة للتحرك بالأماكن المزدحمة مثل الكورنيش والحدائق العامة وأماكن تجمع المواطنين، مضيفًا أنه "من ضمن شروط الحصول عليها استخراج الشهادات الصحية".

وأشار "عبد المنعم" إلى أن العربات مجهزة بكل الإمكانيات وتعد صديقة للبيئة، وتعمل بالطاقة الشمسية ولا ينتج عنها أي مخلفات، وهى طريقة جديدة ومبتكرة لإيجاد فرص عمل حقيقية وبصورة لائقة للشباب، والارتقاء بالذوق العام والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق للمحافظة.

ولفت محافظ سوهاج إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عدد من البرامج التي تهدف لتوفير فرص عمل للشباب بسوهاج، من خلال برنامج "مشروعك"، الذي ساهم في توفير 10025 فرصة عمل للشباب وتسليم 63 تاكسى للشباب بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، بالإضافة إلى مشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية.