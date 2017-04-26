باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس فرنسا على حساب موناكو

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صعد فريق باريس سان جيرمان، إلى نهائي كأس فرنسا، بعد تغلبه على نظيره موناكو، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في نصف نهائي كأس فرنسا.

سجل دراكسلر الهدف الأول للفريق الباريسي في الدقيقة الـ26، قبل أن يسجل كافاني الهدف الثاني في الدقيقة الـ31.

وفي الدقيقة الـ50 سجل مباي لاعب موناكو الهدف الثالث في مرماه، وفي الدقيقة الـ52 أحرز ماتويدي الهدف الرابع لأصحاب الأرض، واختتم ماركوس كوريا حفلة الأهداف لباريس سان جيرمان في الدقيقة الـ89.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان، نظيره أنجيه في نهائي كأس فرنسا، المقرر لها السبت 27 مايو المقبل.