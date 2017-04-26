دورتموند يقلب الطاولة على البايرن ويطرده من كأس ألمانيا

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ودع بايرن ميونيخ، بطولة كأس ألمانيا، بعدما تلقى الهزيمة من نظيره بوروسيا دورتموند، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب أليانز آرينا، في نصف نهائي كأس ألمانيا.

سجل ثلاثية دورتموند كل من ماركو رويس، وإيميريك أوباميانج، وعثمان ديمبلي، في الدقائق الـ74،69،19.

بينما سجل هدفي البايرن كل من خافيير مارتينيز، وماتس هوميلس، في الدقائق الـ41،28.

ويواجه دورتموند فريق ينتراخت فرانكفورت، في المباراة النهائية، يوم 27 مايو المقبل، على الملعب الأوليمبي ببرلين.