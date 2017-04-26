«الليجا»| فالنسيا يسقط أمام سوسيداد.. وليجانيس يهرب من فخ الهبوط

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تغلب فريق ريال سوسيداد، على مضيفه فريق فالنسيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب ميستايا، لحساب الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

وتقدم سوسيداد، بهدف سجله مدافع فريق فالنسيا، دييجو ألفيس في مرماه في الدقيقة الأولى من بداية المباراة، قبل أن يضيف ويليان جوزيه الهدف الثاني للضيوف من ضربة جزاء في الدقيقة الـ30 من الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني، أحرز ميكيل اويارزابال الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة الـ65، وفي الدقيقة الـ68 سجل لويس ناني الهدف الأول لفالنسيا من ضربة جزاء في الدقيقة الـ68، قبل أن يقلص زازا الفارق بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ72.

بهذه النتيجة رفع رصيد فريق ريال سوسيداد إلى 58 نقطة يحتل بها المركز الـ6، في ترتيب جدول الدوري الإسباني، بينما يحتل فريق فالنسيا المركز الـ12 برصيد 40 نقطة.

وفي نفس الجولة، فاز فريق ليجانيس على نظيره فريق لاس بالماس، بثلاثية نظيفة، على الملعب البلدي دي بوتاركي.

سجل لوسيانو الهدف الأول في الدقيقة الـ55، قبل أن يضيف جيريرو الهدف الثاني في الدقيقة الـ59، وفي الدقيقة الـ61 سجل لوسيانو الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل فريق لاس بالماس المركز الـ13 برصيد 39 نقطة، بينما يحتل ليجانيس المركز الـ17 برصيد 30 نقطة.