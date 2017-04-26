وكالة الأمن الفيدرالي الروسية تعلن احتجاز 12 ارهابيا

موسكو - (د ب أ):

أعلنت وكالة الأمن الفيدرالي الروسية عن احتجاز 12 مسلحا ينتمون لمنظمة إرهابية محظورة تطلق على نفسها اسم "الجهاد الإسلامي - جماعة المجاهدين" فى كاليننجراد بشمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنك الروسية مساء اليوم الأربعاء عن المكتب الصحفي لوكالة الأمن الفيدرالي الروسية قوله في بيان له: إن "القوات الخاصة التابعة لإدارة الأمن الفيدرالي الروسي الإقليمي اعتقلت في كالينينجراد، 12 مسلحًا ينتمون لمنظمة إرهابية محظورة في روسيا "الجهاد الإسلامي - جماعة المجاهدين".

وجاء في البيان: "اعتقلت قوات الأمن خلال عملية خاصة 12 شخصا أصولهم من جمهوريات آسيا الوسطى، هم أعضاء في خلية إرهابية دولية محظورة في روسيا (الجهاد الإسلامي — جماعة المجاهدين) ربما يشاركون في أنشطة تجنيد لمصلحة المنظمة الإرهابية الدولية".