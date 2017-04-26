حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لتنفيذ تخفيضات ضريبية "ضخمة"، وانقسام داهل الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع تركيا، إضافة إلى اشتباكات مسلحة في أفغانستان بين طالبان وداعش وغيرها من الأحداث العالمية التي وقعت خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

1- قتلى من طالبان وداعش في اشتباكات شمال أفغانستان

عناصر من الجيش الأفغانى تنتشر فى اقليم بلخ-أرشيفية(أ ف ب)

قتل 91 شخصًا على الأقل من المسلحين، في اشتباكات دامية اندلعت بين مسلحي طالبان وأنصار تنظيم داعش، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء.

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2- الصين تحتفل بتدشين أول حاملة طائرات من صنعها

حاملة الطائرات الصينية فى داليان اليوم الأربعاء(أ ف ب)

دشنت الصين حاملة طائراتها الثانية وهي الأولى التي تقوم ببنائها بشكل مستقل، وذلك في حوض بناء السفن في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق البلاد.

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3- روسيا واليابان تبدأن عمليات مسح للجزر المتنازع عليها

وزير الخارجية اليابانى يصافح نظيره الروسى فى طوكيو-أرشيفية(أ ف ب)

يجري مسؤولون من اليابان وروسيا مفاوضات نهائية حول بدء عمليات مسح مشتركة لأربع جزر متنازع عليها الشهر المقبل.

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4- ترامب يعلن خطة تخفيضات ضريبية

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض اليوم الأربعاء(أ ف ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة حكومته لتنفيذ تخفيضات ضريبية "ضخمة" تستهدف خفض أعلى معدلات ضرائب على الدخل للأفراد والشركات وخفض الضرائب على عائدات الاستثمار.

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5- انقسام داخل البرلمان الأوروبي حول كيفية التعامل مع تركيا

اجتماع البرلمان الأوروبى حول تركيا فى بروكسيل اليوم الأربعاء(أ ف ب)

شهد البرلمان الأوروبي انقساما فيما يتعلق بكيفية التعامل لاحقا مع تركيا.

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