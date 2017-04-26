20 رسالة من السيسي في ثاني أيام مؤتمر الشباب بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:​

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسائل كثيرة خلال مشاركته في اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الثالث المقام حالياً في الإسماعيلية، تحت شعار "إبدع - انطلق".

1 ــ عن تيران وصنافير: لا أحد يجامل على حساب بلده والموضوع أمام البرلمان والقضاء ولا نتدخل

2 ــ المعارضة الوطنية جزء من التجربة السياسية المصرية ولها كل الاحترام

3 ــ أرحب بكل أطياف المعارضة فى مصر

4 ــ الإجراء القانوني موجود والقضاء في مصر لا أحد يتدخل فيه

5 ــ لدينا إرادة حقيقية لمكافحة الفساد والتصدي له

6 ــ تحمل المصريين لكافة الأزمات يفشل جميع المخططات التي تحاك ضد مصر

7 ــ الدعم وصل إلى 350 مليار جنيه ولا يمكننا المساس به

8 ـ معدل زيادة الموارد لا يتناسب مع معدل الصرف

9- لن نشعر بالتحسن الحقيقي في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني

10- الحرب الموجودة حالياً هي حرب عقول وإعلام وإرهاب

11- مصير مصر في ايد شعبها

12- لن أتخلى عنكم إلا اذا كانت هذه رغبتكم

13- لن تصمد مصر إلا بصبر شعبها وعمله وتضحيته

14- مصر مرت بظروف صعبة، وخاضت العديد من الحروب بتكلفة كبيرة

15- خلال حملتي الانتخابية صارحتكم بالتحديات التي سنواجهها

16- التحدي لن تواجهه الدولة وحدها، وعلينا التكاتف جميعاً

17- التحدي لن تواجهه الدولة وحدها، وعلينا التكاتف جميعاً

18- الدول الفقيرة تنهض في سنوات عديدة وأسعى دائماً لتوصيل الحقائق كاملةً إلى الشعب المصري

19- سلكنا مساراً مُختلف وهو مواجهة الرأي العام بالحقائق

20- مصر تمتلك فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات بمحور قناة السويس