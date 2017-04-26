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20 رسالة من السيسي في ثاني أيام مؤتمر الشباب بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:​

وجه الرئيس عبدالفتاح ، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسائل كثيرة خلال مشاركته في اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الثالث المقام حالياً في الإسماعيلية، تحت شعار "إبدع - انطلق".

1 ــ عن تيران وصنافير: لا أحد يجامل على حساب بلده والموضوع أمام البرلمان والقضاء ولا نتدخل

1

2 ــ المعارضة الوطنية جزء من التجربة السياسية المصرية ولها كل الاحترام

2

3 ــ أرحب بكل أطياف المعارضة فى

3

4 ــ الإجراء القانوني موجود والقضاء في مصر لا أحد يتدخل فيه

4

5 ــ لدينا إرادة حقيقية لمكافحة الفساد والتصدي له

5

6 ــ تحمل المصريين لكافة الأزمات يفشل جميع المخططات التي تحاك ضد مصر

6

7 ــ الدعم وصل إلى 350 مليار جنيه ولا يمكننا المساس به

7

8 ـ معدل زيادة الموارد لا يتناسب مع معدل الصرف

8

9- لن نشعر بالتحسن الحقيقي في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني

9

10- الحرب الموجودة حالياً هي حرب عقول وإعلام وإرهاب

10

11- مصير مصر في ايد شعبها

11

12- لن أتخلى عنكم إلا اذا كانت هذه رغبتكم

12

13- لن تصمد مصر إلا بصبر شعبها وعمله وتضحيته

13

14- مصر مرت بظروف صعبة، وخاضت العديد من الحروب بتكلفة كبيرة

14

15- خلال حملتي الانتخابية صارحتكم بالتحديات التي سنواجهها

15

16- التحدي لن تواجهه الدولة وحدها، وعلينا التكاتف جميعاً

16

17- التحدي لن تواجهه الدولة وحدها، وعلينا التكاتف جميعاً

17

18- الدول الفقيرة تنهض في سنوات عديدة وأسعى دائماً لتوصيل الحقائق كاملةً إلى الشعب المصري

18

19- سلكنا مساراً مُختلف وهو مواجهة الرأي العام بالحقائق

19

20- مصر تمتلك فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات بمحور قناة السويس

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مصراوي Masrawy

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