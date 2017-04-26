20 رسالة من السيسي في ثاني أيام مؤتمر الشباب بالإسماعيلية
كتب- محمود مصطفى:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسائل كثيرة خلال مشاركته في اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الثالث المقام حالياً في الإسماعيلية، تحت شعار "إبدع - انطلق".
1 ــ عن تيران وصنافير: لا أحد يجامل على حساب بلده والموضوع أمام البرلمان والقضاء ولا نتدخل
2 ــ المعارضة الوطنية جزء من التجربة السياسية المصرية ولها كل الاحترام
3 ــ أرحب بكل أطياف المعارضة فى مصر
4 ــ الإجراء القانوني موجود والقضاء في مصر لا أحد يتدخل فيه
5 ــ لدينا إرادة حقيقية لمكافحة الفساد والتصدي له
6 ــ تحمل المصريين لكافة الأزمات يفشل جميع المخططات التي تحاك ضد مصر
7 ــ الدعم وصل إلى 350 مليار جنيه ولا يمكننا المساس به
8 ـ معدل زيادة الموارد لا يتناسب مع معدل الصرف
9- لن نشعر بالتحسن الحقيقي في ظل ارتفاع معدل النمو السكاني
10- الحرب الموجودة حالياً هي حرب عقول وإعلام وإرهاب
11- مصير مصر في ايد شعبها
12- لن أتخلى عنكم إلا اذا كانت هذه رغبتكم
13- لن تصمد مصر إلا بصبر شعبها وعمله وتضحيته
14- مصر مرت بظروف صعبة، وخاضت العديد من الحروب بتكلفة كبيرة
15- خلال حملتي الانتخابية صارحتكم بالتحديات التي سنواجهها
16- التحدي لن تواجهه الدولة وحدها، وعلينا التكاتف جميعاً
17- التحدي لن تواجهه الدولة وحدها، وعلينا التكاتف جميعاً
18- الدول الفقيرة تنهض في سنوات عديدة وأسعى دائماً لتوصيل الحقائق كاملةً إلى الشعب المصري
19- سلكنا مساراً مُختلف وهو مواجهة الرأي العام بالحقائق
20- مصر تمتلك فرصة كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات بمحور قناة السويس