محافظ كفر الشيخ: إنشاء 10 مصانع بالمرحلة الأولى من مشروع "وظيفتك جنب بيتك"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، تطبيق المرحلة الأولى من مشروع "وظيفتك جنب بيتك" بالمحافظة، من خلال البدء بإنشاء 10 مصانع بالقرى لصناعة الملابس، وتشغيل من 150 إلى 200 فرد في المشروع الواحد.

وأوضح "نصر"، في تصريحات على هامش اجتماع المجلس التنفيذى الشهرى، بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أن المشروع يُنفذ في المساحات غير المستغلة بالقرى مع تقديم الدعم الكافي لتسويق منتجات هذه المصانع.

وأكد "نصر" أن هناك تسهيلات تامة للشباب لإقامة مشروعاتهم، بالتعاون مع بنوك: "الأهلى، مصر، القاهرة، والإسكان، والتنمية والائتمان الزراعي"، عن طريق منح رخص المؤقتة، وتشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة، في مختلف مجالات الإنتاج.

وأعلن محافظ كفر الشيخ، تطوير مصنع القمامة بمدينة كفر الشيخ، ورفع المخلفات، من مقلب القمامة بحي غرب لإقامة مساكن للشباب، وإنشاء محطات مناوبة في مدينتى "فوة، ودسوق" لنقل القمامة، وتعظيم الاستفادة المادية منها.

جاء ذلك بحضور المهندس راضى أحمد أمين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد الطوخى، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، واللواء شكرى الجندى عضو مجلس النواب، ومساعدي المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.