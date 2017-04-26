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صرف 81 ألف جنيه لدعم الأندية واللجان الرياضية بأسوان

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صرف 81 ألف جنيه لدعم الأندية واللجان الرياضية بأسوان صرف 81 ألف جنيه لدعم الأندية واللجان الرياضية بأسوان

مصراوي Masrawy

اللواء مجدى حجازي محافظ أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

وافق اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، على صرف دعم وإعانات مالية عاجلة بإجمالى 81.4 ألف جنيه للأندية واللجان الرياضية، التي تمثل المحافظة فى مختلف الدوريات والبطولات من أجل مساندتها في رحلة صعودها للدرجات الأعلى لأقسام دورى كرة القدم.

وقال هاني رشدي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إن الدعم المالى يتراوح ما بين 3 إلى 20 ألف جنيه، حسب البطولة التى ينافس عليها النادي، بهدف تحفيز هذه الأندية واللجان الرياضية للمنافسة القوية من خلال توفير الانتقالات والصرف على الفرق الرياضية التى تلعب باسم أسوان.

وأشار هاني رشدي إلى أن نادي التحرير، الذي يلعب بدوري القسم الثاني، من ضمن الأندية المستهدفة للحصول على الدعم المالي، بالإضافة إلى "الجمهورية" بدراو الذي صعد إلى دوري القسم الثالث، بجانب أندية "أبو الريش" قبلي، وأسوان، ووادي النيل"، التي تشارك في القطاعات المختلفة.

وأضاف هانى رشدي أن اللجان الرياضية التي ستحصل على دعم مالي أيضًا هي: "المديرية المالية، التربية والتعليم، العون الغذائي"، علاوة "أبو سمبل" بنصر النوبة، ونادي ذوى الإحتياجات الخاصة.

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