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مفصولون من «الأطباء العرب» يهددون بالتصعيد.. ويناشدون مفوضية اللاجئين التدخل

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مفصولون من «الأطباء العرب» يهددون بالتصعيد.. ويناشدون مفوضية اللاجئين التدخل مفصولون من «الأطباء العرب» يهددون بالتصعيد.. ويناشدون مفوضية اللاجئين التدخل

التحرير

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طالب العاملون المفصولون من مشروع الدعم الصحي للاجئين، التابع لاتحاد الأطباء العرب، إدارة الاتحاد بتعويضهم ماديًا وأدبيًا، عن سنوات العمل بالمشروع الممول من المفوضية السامية لشئون اللاجئين، بعد "فصلهم تعسفيًا" دون سابق إنذار، بحسب تعبيرهم.

ويبلغ عدد المفصولين، وفق لبيان صادر عنهم، 14 طبيبًا وإداري واحد، حيث هدد عدد منهم بتصعيد الأمر إلى ساحات القضاء، مطالبين مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إدانة تسريحهم غير المبرر.

ويأتي بيان المفصولين قبل 3 أيام فقط من إصدار محكمة القضاء المستعجل في عابدين، حكمها في دعوى فرض الحراسة على اتحاد الأطباء العرب، بسبب "مخالفات مالية"، يوم السبت المقبل.

واتهم المفصولون في بيانهم إدارة الاتحاد، بقيادة الدكتور أسامة رسلان، بإهدار أموال الاتحاد وإدارته لحساب مصالح شخصية، ومحاباة الأقارب، وتوزيع المناصب عليهم عبر الإطاحة بالعاملين وإحلالهم بدلًا منهم، بالإضافة إلى إقدام الإدارة على العديد من المخالفات المالية والإدارية، حسب البيان.

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التحرير

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