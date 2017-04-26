القضاة يطالبون الرئيس بعدم التصديق على قانون الهيئات القضائية

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أعلن نادي القضاة، رفضه القاطع لموافقة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الهيئات القضائية، وتحديدا المادة الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.

ودعا النادي، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، لجمعية عمومية طارئة يوم 5 مايو بدار القضاء العالي، وأخرى لقضاة النقض يوم 2 مايو، كما طالبوا الرئيس برفض القانون، وعدم التصديق عليه.

كما طالب النادي، جميع القضاه بإثبات اعتراضتهم على القانون بمحاضر الجلسات؛ لمخالفته أحكام الدستور، فضلا عن الطعن على القانون بكافة الطرق القانونية.