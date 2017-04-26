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السيسي يعاتب وزير الداخلية بسبب «فتاة البرجر»: «الناس عرضت تدفع مليون جنيه»

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السيسي يعاتب وزير الداخلية بسبب «فتاة البرجر»: «الناس عرضت تدفع مليون جنيه» السيسي يعاتب وزير الداخلية بسبب «فتاة البرجر»: «الناس عرضت تدفع مليون جنيه»

التحرير

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قال الرئيس عبد الفتاح ، إن «فكرة المنافذ المتحركة هدفها توصيل السلع بأسعار مناسبة لجميع أحياء ».

وعن التعامل مع «فتاة البرجر» بمصر الجديدة، أكد: «وزير الداخلية هو المفروض يجاوب»، ممازحا الأخير: «ما أنتوا اللي مسكتوا البنتين.. البنات كانوا شاطرين جدًا مصورينكم.. مصورين كل حاجة».

واستكمل: «رغم أن الإجراء قانوني، لكن مكنش المفروض يتعمل بالطريقة دي، وهي البنت قالت خلاص ظبطوا كل حاجة وجايين علينا يعني».

وحول أزمة كافيهات مصر الجديدة، أضاف: «الناس عرضت إنها تدفع مليون جنيه مقابل الرخصة»، مخاطبا : «إنتوا لا أخدتوا المليون جنيه ولا حليتوا المشكلة.. إدوا للناس تراخيص مؤقتة».

تابع: «حينما يتم استكمال المحليات سنضخ عناصر أرجو أن تكون شبابية».

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التحرير

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