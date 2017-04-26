السيسي: «مفيش حد في الدنيا الناس مُجمعين عليه.. دول مختلفين على الرسل»

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يحترم المعارضة ما دامت وطنية وشريفة وتعمل من أجل الوطن، مستكملًا: «لست ضد المعارضة حتى أتخذ إجراءات إقصائية ضدها.. بل ندعمها».

وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الثالث للشباب: «أنا مستعد أسمع أي رأي حقيقي يساهم إلى التحرك للأمام، أنا مش ضد المعارضة، والتجربة بتاعتنا ماشية بنجاح، ودعمي الكامل لكل الأحزاب».

تابع: «مفيش أي حد في الدنيا ممكن يحصل على إجماع كامل، الناس مختلفة حتى على الرسل».

وأكد أن المعارضة الجيدة تدفع لمزيد من التقدم، مستكملًا: «إحنا كلنا مصريين بنحب بلدنا، مؤيد كان أو معارض».