الصقر يلمح إلى موعد اعتزاله

ألمح أحمد حسن لاعب وسط الزمالك إلى تفكيره جديا في الاعتزال، وذلك عقب تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لموسم أخر.

ووقع الصقر على عقد جديد لمدة موسم يوم السبت، وبذلك بات يحق له المشاركة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال عميد لاعبي العالم للموقع الرسمي للزمالك: "أفكر جديا في اعتزال الكرة بنهاية الموسم المقبل، قدمت الكثير من العطاءات خلال الفترة التي لعبت فيها كرة القدم ومنتخب مصر تحديدا".

وفاز الصقر مع الفراعنة بأربع ألقاب كأس الأمم الإفريقية 1998 مع المرحوم محمود الجوهري، وثلاثة مع المعلم حسن شحاتة 2006، 2008، 2010.

وأضاف "حققت الكثير من الإنجازات وحان الوقت للراحة بنهاية الموسم المقبل".

ولعب الصقر لعدة أندية تركية قبل إنهاء رحلته الأوروبية في أندرلخت والعودة للأهلي قبل الانتقال للزمالك.

قناعة شخصية

وأشار الصقر "جددت للزمالك عن قناعة شخصية، وأشكر مجلس الإدارة على ثقته في قدراتي وإمكانياتي".

وتابع "قررت الاستمرار للحفاظ على قوام الفريق الذي قدم أفضل أداء له منذ فترة طويلة بجانب أن مباريات الزمالك المقبلة صعبة للغاية".

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الأربعاء المقبل على ملعب الجونة.