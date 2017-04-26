فيديو| جوزيه: تلقيت عرضًا لتدريب ليستر.. واختارت الأهلي لهذا السبب

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كشف البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن تلقيه عرضًا لتدريب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عام 1992، لكن عدم إجادته للغة الإنجليزية حالت دون ذلك، -خاصة أن الإنجليز لا يتسخدمون مترجمين-، مشيرًا إلى أنه تلقى عرضًا آخر في العام التالي بنادي بوردو الفرنسي، حيث كان يضم حينها النجم زين الدين زيدان، لكن اللغة منعته أيضًا.

وأضاف «جوزيه»، خلال لقائه بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «الكرة والجماهير» الذي يقدمه شادي محمد، على قناة «الأهلي»، أن فرصة تدريب النادي الأهلي، جاءت له بعد تجربته مع نادي بوافيستا، وحينها لم يكن يعرف عن مصر سوى أنها صاحبة حضارة منذ آلاف السنين.

وتابع الساحر البرتغالي، أن وكيله أخبره بأن الأهلي هو نادي القرن، وهو ما شجعه على خوض التجربة، رغبة منه في حصد البطولات.

وأكد أنه تمنى رد الجميل للجماهير المصرية، من خلال عمله في أكاديميات المواهب، رافضًا الحديث عنها بشكل أكبر معلقًا «لم أحقق هدفي منها حتى الآن».