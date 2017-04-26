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محافظ البحيرة توجه بعلاج الطفلة ضحية "بتر الذراع" على نفقة الدولة

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محافظ البحيرة توجه بعلاج الطفلة ضحية "بتر الذراع" على نفقة الدولة محافظ البحيرة توجه بعلاج الطفلة ضحية "بتر الذراع" على نفقة الدولة

مصراوي Masrawy

البحيرة – أحمد نصرة:

استقبلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، الطفلة جنا، التي تعرضت لبتر ذراعها بسبب الإهمال الطبي، وذويها، ووجهت بعرضها على استشاري عظام وعلاج طبيعي، وبحث إمكانية تركيب طرف صناعي لها، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة لها على نفقة الدولة، بالإضافة لصرف مبلغ مالي مساعدة لأسرتها.

وقالت "عبدة" في بيان لها، إنهم شكّلوا لجنة من مديرية الصحة؛ للوقوف على الإجراءات المتخذة حيال الطفلة بمستشفيات "أبو المطامير، حوش عيسى والجامعي بالإسكندرية".

وكان صبري رشدي، والد الطفلة "جنا"، روى لـ"مصراوي" تفاصيل الواقعة قائلًا: "تعرضت طفلتي لحادث أمام الورشة، وأصيبت بقطع جرحي، فتوجهت إلى مستشفى أبوالمطامير المركزي، فاستقبلنا الطبيب "ا. ص"، الذي وقّع الكشف عليها، ووضع جبيرة من الجبس في يدها فقط، دون توصيل شريان مقطوع باليد".

وأضاف: "الشك ساورني نظرًا للتعامل الطبي السريع وغير الدقيق مع إصابة ابنتي، فذهبت بها لمستشفى حوش عيسى المركزي، ليزيل أحد الأطباء الجبيرة، ويحولها للمستشفى الجامعي بالإسكندرية، موضحًا أن "الأطباء في المستشفى الجامعي أخطأوا نفس الخطأ، وأعادوا تجبير ذراعها، دون الانتباه للشريان المقطوع، الذي يستوجب حجزها بالمستشفى".

وتابع والد الطفلة: "استمرت يد ابنتي في الجبس لمدة 14 يومًا، دون تحسن، وساءت حالتها يوم عن الآخر، نتيجة عدم وصول الدم للأطراف، حتى قرر الأطباء بترها، فحررنا المحضر رقم 33 إداري نقطة شرطة مستشفى الجامعة بالإسكندرية، ضد الأطباء المشرفين بسبب الإهمال".

وفي تصريحات لـ"مصراوي" قال الدكتور أشرف القصبي، مدير مستشفى أبو المطامير، إن الطفلة دخلت المستشفى يوم 31 مارس الماضي، الساعة 7 مساء، وتم الكشف عليها بمعرفة الطبيب المذكور، وطلب عمل أشعة أظهرت وجود كسر، وتم تجبيس يدها ومغادرتها، معلنا كتابة تقرير بالواقعة تمهيدًا لإرساله للجهة الإدارية مرفقًا بالأشعة والمستندات الطبية للتحقيق، وتحديد الجهة المسؤولة، نظرًا لمرور الطفلة على 3 مستشفيات".

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مصراوي Masrawy

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