مهاجم روما السابق: «صلاح» كلمة السر في ديربي لاتسيو

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أكد روجييرو ريتسيتيلي، مهاجم فريق روما السابق، أن محمد صلاح، سيكون صاحب كلمة الحسم، في مباراة الديربي أمام لاتسيو المقرر لها الأحد المقبل، في الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

وأضاف روجييرو ريتسيتيلي، في تصريحاته لموقع «سبورت بيبر» الإيطالي، اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال حول اللاعب الذي سيحيسم اللقاء: «اعتقد أنه صلاح»، مضيفًا «صلاح سيكون الحاسم في المباراة، لاعب مثله يمتلك القدرة على قلب المباراة رأسا على عقب من خلال السرعة التي يمتلكها».

يذكر أن صلاح أحرز هدفين، خلال المباراة الماضية أمام بيسكارا، ليرفع رصيده في الدوري الإيطالي إلى 13 هدفًا.