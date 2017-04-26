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مدرب نابولي يتلقى دعمًا لتولي تدريب المنتخب الإيطالي

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مدرب نابولي يتلقى دعمًا لتولي تدريب المنتخب الإيطالي مدرب نابولي يتلقى دعمًا لتولي تدريب المنتخب الإيطالي

التحرير

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تلقى ماوريتسيو ساري، مدرب نابولي، دعمًا كبيرًا، من كارلو تافيكيو، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، ليصبح مدرب الوطني.

وقال تافيكيو، عبر موقع «توتو سبورت» الإيطالي اليوم الأربعاء: «الحياة تعطي الجميع الفرص»، مضيفًا «إلى الآن فإننا في حالة انشغال تام لبلوغ الدور المقبل ثم التأهل لكأس العالم». 

وتولى ساري (58 عامًا) مسؤولية نابولي في صيف عام 2015، ومدد عقده العام الماضي حتى 2020.

وقاد ساري فريق مدينته نابولي لاحتلال المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بفارق 4 نقاط خلف روما، الذي يحتل المقعد الثاني المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ورغم رحيل جونزالو هيجوين إلى يوفنتوس الصيف الماضي فإن ساري قاد الفريق للمركز الثاني الموسم الماضي.

وتحتل إيطاليا حاليًا المركز الثاني في المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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التحرير

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