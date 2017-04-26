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برشلونة يُمطر شباك أوساسونا بسباعية

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برشلونة يُمطر شباك أوساسونا بسباعية برشلونة يُمطر شباك أوساسونا بسباعية

التحرير

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حقق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا، على نظيره أوساسونا، بسباعية مقابل هداف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، لحساب الأسبوع الـ34 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة كل من ميسي هدفين، وأندريه جوميز هدفين، وباكو الكاسير هدفين، وخافير ماسكيرانو هدف، في الدقائق الـ86،67،64،61،57،30،12. 

فيما سجل هدف أوساسونا الوحيد اللاعب روبيرتو توريس في الدقيقة الـ48.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده للنقطة 78، متصدر جدول المسابقة، جمعهما خلال 34 مباراة بالدوري، فيما توقف رصيد أساسونا عند النقطة الـ18 محتلًا المركز الأخير في الليجا.

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