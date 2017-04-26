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خبير سياسي: حديث السيسي عن ضرورة وجود المعارضة تأكيد للديمقراطية

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خبير سياسي: حديث السيسي عن ضرورة وجود المعارضة تأكيد للديمقراطية خبير سياسي: حديث السيسي عن ضرورة وجود المعارضة تأكيد للديمقراطية

مصراوي Masrawy

الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجام

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حديث الرئيس عبدالفتاح عن احترام أحكام القضاء تجاه قضية "تيران وصنافير" يؤكد على سيادة دولة القانون، وهو ما يحدث في الدول الديمقراطية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد رد على سؤال أحد المواطنين في المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية عن موقف الدولة من اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية إذا حكمت المحكمة الدستورية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير" نحترم حكم المحكمة.. أظن دي إجابة كافية".

وأضاف بدر الدين في تصريح لـ"مصراوي" اليوم الأربعاء، أن المعارضة هي جزء من النظام الديمقراطي الذي يوجد أغلبية ومعارضة، وتداول للسلطة بين الأحزاب.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن المعارضة لا بد أن تكون وطنية تهدف إلى الصالح العام وتضع البدائل والخطط والبرامج لعلاج ما يحدث من أزمات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد رد على سؤال أحد الشباب خلال جلسة "اسأل الرئيس" حول إمكانية إقصاء المعارضة على طرقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان : "لا نذكر أسماء أحد ولا نسئ لأحد يسئ إلينا، والمعارضة الوطنية الشريفة مرحب بها وبدورها".

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