ضحت بأموالها من أجل زوجها.. ما لا تعرفه عن شيرين وجدي

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شهرة كبيرة حققتها في وقت قياسي، لتصبح بمطلع الألفية الجديدة واحدة من أهم المطربات على الساحة الغنائية، هي الفنانة شيرين وجدي التي أختفت بشكل مُفاجئ، تاركة العديد من الأغاني منها "لو بينا أيه"، "ولا ليلة"، " كل دة"، لتطرح الكثير من علامات الاستفهام حول إعتزالها.

عادت شيرين مؤخرًا للأضواء باحتفالها بعقد قران ابنتها، حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها مع زوجها إيهاب طلعت، وابنتها من عقد القران، واندهش الجمهور أن الفنانة لها ابنة في هذا العمر.

«التحرير» ترصد أبرز المعلومات عن شيرين وجدي خلال التقرير التالي..

1- ظهرت شيرين وجدي العام الماضي، بعد وفاة والدها اللواء فاروق سالم، وتلقت العزاء بمسجد القوات المسلحة بالنزهة.

2- ولدت عام 1967، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي، واسمها الحقيقي شيرين فاروق سالم.

3- قامت بالتمثيل لأول مرة في حياتها بدور «ألمظ» أمام علي الحجار، بدور عبده الحامولي في مسلسل «بوابة الحلواني» بتشجيع من الملحن بليغ حمدي.

4- تعتبر شيرين هي الزوجة الثانية لرجل الأعمال إيهاب طلعت، الذي يعمل في مجالات الإنتاج والإعلان التجاري، ولديها 4 فتيات.

5- تورط زوجها في قضية مع الدولة، ارتبطت مع قضية عبد الرحمن حافظ، رئيس مدينة الإنتاج، وطُلِب بمديونية قدرت بـ33 مليون جنيه، واحتجز حتى يقوم بسدادها.

6- كان لها موقفًا مشرفًا مع التعامل مع أزمة زوجها، فقامت ببيع كل ممتلكاتها لتسدد مديونيته لإطلاق سراحه.

7- غنت لأول مرة أغنية "مين عارف حبيبي" أثناء احتجازه متأثرة من الموقف الذي تعبر كلمات الأغنية على ما هي عليه.



8- الفنانة رانيا فريد شوقي هي ابنه خالتها، ودافعت عنها بعد تداول شائعات خاطئة عن إلحادها فكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في حد عامل أكونت باسم شرين وجدي ده أكونت مضروب لأن شرين ماعندهاش أكونت على الفيس بوك أو غيره وللأسف في ناس هايصة في اللت والعجن، شرين وجدي إنسانة محترمة ومتربية وعمرها ماغلطت في حد وأنا بكتب الكلام ده لأني متأكدة من اللي بقوله".

وتابعت: "عشان عارفة أن في ناس هتقولك وأنتي بتتكلمي عن لسانها ليه.. لأنها بنت خالتي والحمد لله أحنا عيلة مترابطة بنحب بعض وكمان لأني فنانة وياما أتظلمت بسبب ناس مرضة نفسيا بيعملوا accounts مزورة بأسماء المشاهير و يهاجموا فنانين تانية، نفس الشيء شرين أساسًا هي بعيدة عن الساحة بقالها فترة سيبوها في حالها بقى الكلام اللي بيألفوا و بيغلطوا في ولاد الناس".