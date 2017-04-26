«غازل إحدى المصورات وأغضبه السيلفي».. 8 مواقف «غريبة» لعادل إمام في العزاء

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أثار الفنان عادل إمام، الجدل لعدة مرات، أثناء تقديمه واجب العزاء لأسر بعض الراحلين من الوسط الفني أو خارجه أو ذويهم.

«التحرير- لايف» يرصد أبرز المواقف التي سبّب فيها الزعيم البلبلة في سرادق العزاء.

1- عزاء الساحر

قام عدد كبير من الصحفيين والمراسلين بمحاصرة الزعيم أثناء دخوله سرادق عزاء الفنان محمد عبد العزيز، لذا قام بعض حراس الأمن بالتطويق حوله، ونتج عن ذلك اندلاع الخلافات والمشاجرات بين "البودي جارد" والصحفيين مما أدى إلى التعدي بالضرب على مصور مغربي.

2- والدة شريف عرفة

انتاب الزعيم حالة من الغضب، بعد تدافع العديد حوله؛ لالتقاط الصور السيلفي معه، لذلك حاول الهروب من المصورين الذين لا زالوا يطاردونه حتى ظهر شخص في العزاء، قائلاُ: "براحة يا جماعة ده راجل كبير"، ورد عليه الزعيم قائلاً: "مين ده اللي راجل كبير ياعم إنت..!" حتى تدخل أحد الحاضرين واعتذر لعادل إمام.

3- محمد حسنين هيكل

سبب حضور كل من الزعيم ويسرا سرادق عزاء الكاتب الراحل، لمحاصرة العديد من الشباب لهما، ومازح عادل إمام أحد الشباب المصورين حين حاول يستوقفه وهو يقول له : «أنا طالب»، ليرد عليه الأول قائلًا: «وانا كمان طالب».

4- سامي العدل

تسبب الزعيم في أزمة بالحركة المرورية عند وصوله عزاء الفنان سامي العدل، وعانى من صعوبة الدخول لسرادق العزاء، نتيجة التزاحم الشديد من الجماهير حوله.

5- والدة وائل الإبراشي

غازل الزعيم إحدى المصورات بعزاء والدة الإعلامي وائل الإبراشي أمام الكاميرات والصحفيين، مما أثار الجدل على الـ"سوشيال ميديا"، وقام بعمل حركات كوميدية بوجهه لها وسألها إذا كانت متزوجة أم لا؟

6- سعيد صالح

أثار الزعيم حيرة البعض في عزاء الفنان وصديق دربه سعيد صالح، بسبب جلوسه طوال الوقت على الكرسي وعدم سلامه أو رد التحيه لبعض زملائه مثل محمد وفيق وعبد الرحمن أبو زهرة.

7- عمار الشريعي

إندهش البعض من مظهر عادل إمام بعزاء الموسيقار عمار الشريعي، حيث ظهر بجسد نحيف على غير عادته، ووجه مرهق ومجهد، وفسر البعض بأنه سبب الشيخوخة حيث أن إمام من مواليد 1944.

8- نور الشريف

انفعل الزعيم على أحد الشباب بسرادق عزاء الفنان نور الشريف، عندما طلب منه التقاط صورة سيلفي معه، وأثار ذلك غضبه قائلاً: "صورة إيه إحنا في جامع!".