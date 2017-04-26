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السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا»

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السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا» السيسي يرد على جمال عيد: «الجأ للقضاء ولو حكملك يبقى ملزم ليا»

التحرير

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وجَّه الناشط الحقوقي جمال عيد، سؤال للرئيس عبد الفتاح ، قائلًا: «أنا محامي معارض لك لكن مذهول من أمن الدولة، لإغلاق 5 مكتبات عامة، أنشئتها في أحياء فقيرة، لمجرد الانتقام، وفي نفس الوقت تترشح لليونسكو.. هل هذا عادل؟».

فيما رد السيسي، خلال المؤتمر الثالث للشباب، قائلًا: «الإجراء القانوني موجود، والقضاء المصري محدش بيقدر يدخل في أحكامه، الإجراءات القانونية واضحة، ولازم الكل يلجأ للقاء عشان يقول كلمته».

أضاف: «مش عشان أنت معارض ليّا بقولك كده، وبعدين هو في أمن دولة عندنا؟ يا أستاذ جمال الجأ للمحكمة، وأي إجراء بيتخذ الهدف منه حماية الـ90 مليون، ولو المحكمة حكمتلك الحكم هيكون ملزم ليّا ولوزير الداخلية ولأي حد».

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التحرير

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