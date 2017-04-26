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السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا»

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السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا» السيسي عن تيران وصنافير: «نحترم قضاءنا.. ومش هنجامل على حساب أرضنا»

التحرير

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أجاب الرئيس عبد الفتاح ، على سؤال «ماذا لو حكمت المحكمة الدستورية بتأييد مصرية جزيرتي تيران وصنافير؟»، قائلًا ممازحًا السائل: «إحنا لسه راجعين».

أضاف السيسي، خلال مؤتمر الشباب الثالث بالإسماعيلية: «أنا مش هدافع عن الإجراء التنفيذي خالص، لكن إحنا قولنا لإخوانا إننا هنقدم كل المستندات، ولكن الشق الفني سيتم دون تدخل منا».

تابع: «إحنا كسلطة تنفيذية عملنا اللي يخصنا، الدولة المصرية دولة مؤسسات، الموضوع دلوقتي مش في إيد السلطة التنفيذية، إحنا بنحترم قوانينا وقضاءنا، وسيتم تنفيذ حكم المحكمة».

استكمل: «مش هنجامل حد، مش هنجامل على حساب بلدنا.. ولا على حساب متر من أرضنا»، مستطردًا: «إجراءات التصديق هتمشي وفقًا للقواعد، وإحنا كنا واضحين من البداية مع الأشقاء السعوديين».

واختتم: «أنا خلصت اللي عليّا.. والبرلمان له دور.. والقضاء له دور.. ولا نتدخل».

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التحرير

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