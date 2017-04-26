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بالصور.. محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء "بيت داوود" في سوهاج

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (1)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (1)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (2)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (2)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (3)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (3)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (4)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (4)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (6)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (6)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (5)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (5)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاجمحافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (8)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (8)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (10)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (10)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (9)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (9)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (11)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (11)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (12)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (12)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (13)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (13)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (14)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (14)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (15)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (15)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (16)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (16)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (17)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (17)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (18)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (18)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (19)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (19)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (20)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (20)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (21)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (21)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (22)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (22)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (23)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (23)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (24)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (24)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (25)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (25)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (26)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (26)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (27)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (27)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (28)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (28)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (29)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (29)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (30)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (30)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (31)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (31)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (32)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (32)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (33)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (33)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (34)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (34)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (35)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (35)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (36)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (36)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (37)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (37)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (38)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (38)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (39)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (39)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (40)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (40)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (41)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (41)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (42)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (42)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (43)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (43)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (44)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (44)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (45)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (45)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (46)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (46)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (47)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (47)

محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (48)محافظ سوهاج يشهد محاكاة لتفجير محولات كهرباء بيت داوود في سوهاج (48)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، يرافقه اللواء مصطفى مقبل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد محمود المنيسي، المستشار العسكري للمحافظة، سيناريو محاكاة أزمة تعرض محولات بيت داوود بمركز جرجا لمحاولة تفجير من عناصر تخريبية ومدى جاهزية القوات والأجهزة المعنية لمواجهة تلك الأزمة والتعامل معها.

وأشاد "المحافظ" بيقظة القوات المكلفة بتأمين المحطة والتي تمثل موقعًا استراتيجي مهمًا لجرجا والمناطق المحيطة بها، مشيدًا بمدي جاهزية قوات الحماية المدنية وأطقم وسيارات الإسعاف والمعدات الخاصة بالوحدة المحلية لمركز وقرى جرجا.

كما تفقد المحافظ معسكر الإيواء المجهّز بنادي مكة المكرمة الرياضي بجرجا بمشاركة جمعية الهلال الأحمر، ومديرية الشباب والرياضية ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديريتي "الصحة والتموين"، إذ تعاون الجميع في توفير ما يحتاج إليه المترددون على المعسكر حال تعرض أماكنهم للخطر ونقلهم إلى المعسكر.

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