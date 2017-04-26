بالفيديو- السيسي: نرحب بالمعارضة الوطنية الشريفة وندعم الأحزاب

كتبت– سحر عزام:

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على سؤال أحد المواطنين عن إمكانية إقصاء المعارضة في مصر على غرار تجربة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال "السيسي"، ضاحكا خلال جلسة "اسأل الرئيس" على هامش المؤتمر الدوري للشباب: "لا نذكر أسماء أحد ولا نسئ لأحد يسئ إلينا، والمعارضة الوطنية الشريفة مرحب بها وبدورها".

وأضاف السيسي: "نحن ندعم الأحزاب، ولا يوجد أحد يستطيع أن يحصل على إجماع كامل، كلنا مصريين بنحب بلدنا، مؤيد أو معارض، لا توجد إجراءات استثنائية".