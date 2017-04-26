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السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

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السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني السيسي لـ"جمال عيد": إغلاق مكتبات "الكرامة" إجراء قانوني

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتب- محمود أبو طالب:

أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سؤال أرسله المحامي الحقوقي، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، حول سبب إغلاق 6 مكتبات "الكرامة" بالمعادي في القاهرة.

وقال السيسي، في كلمته في جلسة "اسأل الرئيس" على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية: أن سبب الإغلاق إجراء قانوني، مضيفًا "محدش يقدر يتدخل في القضاء".

وتابع السيسي: "الأحكام القضائية خريطتها واضحة ومحدش يقدر يتدخل ويقول يا جماعة يلا إحنا مستعجلين".

وتوجه السيسي بحديثه للمحامي الحقوقي جمال عيد: "من حقك أن تعود للمحكمة لفتح تلك المكتبات، وأي إجراء يتخذ من قبل لحماية الـ90 مليون، وإذا حصل "عيد" على حكم قضائي بإعادة فتح المكتبات فهو ملزم لي ووزير الداخلية".

كانت محافظة القاهرة، قامت في ديسمبر الماضي، بإغلاق وتمشيع مكتبات "الكرامة" بأحياء دار السلام وطره، في الوقت الذي أكد فيه عيد أن كل أنشطة المكتبة عبارة عن كتب ورسم وتلوين وفقط.

وتعد مكتبات الكرامة إحدى مبادرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بإنشاء مكتبات عامة، في الأحياء الشعبية بالقاهرة والأقاليم.

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