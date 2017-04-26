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السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"

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السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا" السيسي: "خلي حد يقرب من حدودنا وحتشوفوا"

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتبت– سحر عزام:​

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، المصريين بضرورة الاهتمام بالعمل والإصرار على النجاح كرد عملي حقيقي لكل الجماعات المتطرفة والدول الساعية لإيذاء .

وأضاف السيسي في كلمته في جلسة "اسأل الرئيس" على هامش المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية: "خلي حد يقرب من حدودنا وإنتوا تشوفوا"، مشيرًا إلى أن القتل والتخريب والإكراه ليس من صفات الدين الإسلامي.

وتابع السيسي: "أنا قعدت أكثر من 30 سنة أنزل أصلي المسجد في كل الأوقات حسب الظروف، بس عمري مقعدت ولا سمحت لأولادي يسمعوا أو يشاركوا في المساجد خوفا عليهم، أنا لا أعرف الموجود في المسجد أفكاره إيه".

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