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نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب

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نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب نقيب الزراعيين: الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية السواحل ومكافحة الإرهاب

مصراوي Masrawy

نقيب الزراعيين الشباب العربي ركيزة أساسية في حماية

كتب: مصراوي

بدأت فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الثامن للبيئة الساحلية، الذي يعقده الاتحاد العربي للشباب والبيئة، تحت عنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على السواحل العربية" بمدينة الغردقة، اليوم الأربعاء، وذلك بالتعاون مع مجلسي وزراء الشباب والبيئة العرب، ووزارتي الشباب والبيئة، ومحافظة البحر الأحمر، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" تحت رعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وأكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أهمية انعقاد المنتدى فى الغردقة بالتوازي مع مؤتمر الشباب برعاية الرئيس ، في محافظ الإسماعيلية للتحاور في جميغ القضايا، قائلًا: "نحن نتحاور في جنوب البحر الأحمر مع الشباب العربي لمحاربة الإرهاب والتطلع لمواجهته بفكر الشباب المتطلع للمساهمة فى البناء والحفاظ على الإقليم العربي خاصة وأن الإرهاب يؤثر على البيئة".

وطالب الخبراء المشاركون بوضع استراتيجية قابلة للتنفيذ بالتعامل مع التغيرات المناخية في الوطن العربي. كما أعلن عن إطلاق مشروع استزراع نبات "المنجروف" بمساحات شاسعة في منطقة سفاجا بمشاركة الاتحاد العربي للشباب والبيئة باعتبار أن هذه الأشجار تعمل على حماية البيئة الساحلية.

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مصراوي Masrawy

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