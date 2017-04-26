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لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور

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لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور لن تصدق ما تراه.. يخلق من الشبه أربعين.. ميسي إيراني ويتجول في شوارع طهران.. صور

قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن إيران شهدت ظهور شبيه للاعب الأرجنتينى ومهاجم نادى برشلونة، ليونيل ميسى، إلا أنه إيرانى الجنسية.
 
وقالت الوكالة، إن شبيه ميسى الذى يدعى "رضا برستش"، أصبحت لديه شهرة كبيرة فى إيران، خاصة بعد تقليده لتسريحة شعر ميسى ولحيته، والذى انتشرت صوره على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
 
وأضافت الوكالة، أن معجبى ميسى أقدموا على التقطوا صور سلفى مع "برستش" بسبب حجم الشبه من مهاجم برشلونة.
 
وجاء ذلك بعد ما ظهر فى وقت سابق لاعب فريق كيركلارى سبور التركى ويدعى سونير بيرنسي، بتسريحة مطابقة لتسريحة ميسى، حيث صبغ شعره باللون الذهبى وأطلق لحيته بنفس طريقته، ليبدو للمشاهد كما لو أنه النجم الأرجنتينى الشهير.
شبيه ميسى فى شوارع ايران
 
شبيه ميسى وكرة القدم
 
شبيه ميسى يكتسب شهرة فى ايران
 
شبيه ميسى يلعب الكرة
 
شبيه ميسى
 
 
المصدر : اليوم السابع

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