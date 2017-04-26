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جماهير برشلونة تحتفل برقم ميسي التاريخي

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جماهير برشلونة تحتفل برقم ميسي التاريخي جماهير برشلونة تحتفل برقم ميسي التاريخي

التحرير

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احتفلت جماهير برشلونة، بنجم فريقها الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي احتفل في المباراة السابقة، أمام ريال مدريد بتسجيله الهدف رقم 500، في مسيرته الاحترافية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن جماهير النادي الكتالوني في ملعب الكامب نو، الذي يستضيف حاليًا مواجهة الفريق أمام أوساسونا، بالجولة 34 من الليجا، احتفلت بنجمها على طريقتها الخاصة.

وأضافت أن الجماهير، رفعت صورة كبيرة قبل انطلاق المباراة مكتوب عليها رقم 500، مزيلة بكلمة «شكرًا ليو».

وسجل ميسي الهدف الأول لفريقه، أمام أوساسونا، ليكون الهدف رقم 501 له، والـ32 له بالدوري هذا الموسم بالليجا، معززًا تصدره قائمة الهدافين.

وقامت جماهير برشلونة، بعد تسجيله للهدف بالاحتفال بنفس الطريقة، التي احتفل بها أمام ريال مدريد عندما رفع قميصه، أمام جماهير ريال مدريد.

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التحرير

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